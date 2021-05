Istraživanje: Tek trećina Hrvata cijepit će se protiv korone

U istraživanju koje je za Net.hr proveo Valicon tek 33 posto Hrvata cijepit će se protiv koronavirusa, jednom kada cjepivo bude dostupno. Također, ispitali smo i koliko su Hrvati zbog korone promijenili svoj seksualni život

Tek svaki treći punoljetni građanin RH planira se cijepiti protiv koronavirusa kada cjepivo bude dostupno, pokazuje najnovije istraživanje koje je za Net.hr proveo Valicon. Značajno je to manje nego u drugim državama Europe, gdje je čak 74 posto ljudi izrazilo spremnost na cijepljenje. Kod nas su cijepljenju skloniji muškarci - njih 41 posto se namjerava cijepiti, nasuprot tek 25 posto žena.

Posljednjih dana svjedočimo značajnijem porastu broja novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj. Iako je početkom ljeta djelovalo kao da pandemija jenjava, sada postaje izvjesno kako ćemo još neko vrijeme živjeti u promijenjenim okolnostima. Znanstvena, zdravstvena i velik dio šire javnosti najveće nade polaže u što brži pronalazak cjepiva kako bi se spriječile daljnje zaraze i život vratio u prijašnje, normalne okvire.

Tek trećina Hrvata će se cijepiti jednom kada cjepivo protiv koronavirusa bude dostupno

Kako bismo saznali mišljenje građana u Hrvatskoj o cjepivu protiv koronavirusa, agencija Valicon je za Net.hr provela ispitivanje javnog mnijenja u razdoblju od 1. do 5 listopada na uzorku od n=838 ispitanika u dobi iznad 18 godina. Istraživanje je pokazalo kako se samo 33 posto građana planira cijepiti protiv ovog virusa jednom kada cjepivo bude dostupno.

Žene posebno zaziru od cjepiva

Kao što smo već napomenuli, protiv koronavirusa namjerava se cijepiti 41 posto muškaraca i 21 posto žena, a ovakve spolne razlike u skladu su s drugim istraživanjima u Europi. Primjerice, u istraživanju stavova u uglednom časopisu The European Journal of Health Economics provedenom u šest zemalja EU-a i Ujedinjenom Kraljevstvu žene rjeđe od muškaraca iskazuju namjeru cijepiti se protiv koronavirusa.

No, za razliku od Hrvata, kojih se namjerava cijepiti tek trećina, taj je postotak u ovih sedam zemalja (Danska, Francuska, Njemačka, Italija, Portugal, Nizozemska i Ujedinjeno Kraljevstvo) čak 74 posto, dakle više nego dvostruko veći nego kod nas.

Velika većina građana smatra kako cijepljenje protiv koronavirusa ne bi trebalo biti obavezno

Ispitivanjem građana Hrvatske pokazalo se i kako postoje značajne razlike s obzirom na dob ispitanika koji se namjeravaju cijepiti. Starije osobe su značajno spremnije na cijepljenje od ostalih. Tako se 55 posto osoba od 60 do 75 godina namjerava cijepiti, za razliku od 32 posto onih u dobi od 45 do 59 godina ili samo 20 posto građana u dobi od 18 do 29 godina. Cijepljenju su sklonije osobe sa završenim višim ili visokim obrazovanjem među kojima je 39 posto takvih, dok ih je najmanje među osobama sa završenom najviše trogodišnjom srednjom školom kojih se samo 17 posto namjerava cijepiti.

Većina građana slaže se u stavu da cijepljenje protiv koronavirusa ne treba biti obavezno, odnosno njih samo oko jedna petina (21%) smatra kako bi cijepljenje trebalo biti obavezno. Tome su skloniji muškarci - njih 27 posto, u odnosu na 16 posto žena. Iako su osobe starije od 60 godina sklonije od mlađih stavu da cijepljenje treba biti obavezno, i u tome dijelu populacije ne prevladava mišljenje da ono treba biti obavezno s obzirom na to da ga podržava samo 35 posto osoba u dobi od 60 do 75 godina.

Seks u doba korone

Jedan aspekt zdravstvenih preporuka za vrijeme pandemije u javnosti je naišao na mješovite reakcije, a odnosi se na preporuke vezane uz spolne aktivnosti u doba koronavirusa. Za razliku od nekih drugih zemalja, u Hrvatskoj zapravo nema strogih preporuka u ovom dijelu života, nego više načelne sugestije. Naime, ne postoje dokazi da se koronavirus prenosi putem sjemene i vaginalne tekućine, ali budući da se radi o bliskom kontaktu s drugom osobom ako jedna osoba ima Covid-19, to drugu osobu dovodi u opasnost od zaraze.

Trećina Hrvata tvrdi kako se pridržava epidemiološkoh preporuka u svom spolnom životu

Zbog toga se preporučuje imati spolne odnose samo sa stalnim partnerom jer u tom slučaju spolni odnos ne nosi dodatni rizik od zaraze ako se oba partnera pridržavaju mjera zaštite od koronavirusa u svakodnevnom životu. Hrvatski zavod za javno zdravstvo preporučuje i privremeni prekid spolnog života u slučaju pojave bilo kakvih simptoma karakterističnih za Covid-19. S ovim preporukama je dobro upoznata samo jedna petina građana, dok njih 41 posto tvrdi da je samo čulo za njih, ali ne zna pojedinosti; 39 posto građana nije čulo za preporuke. Više žena je dobro upoznato s preporukama, njih 25 posto u odnosu na svega 15 posto muškaraca.

Od građana koji su barem čuli za preporuke vezano za spolno ponašanje, na pitanje pridržavaju li se epidemioloških preporuka u spolnim aktivnostima, malo manje od trećine građana (32%) odgovara potvrdno, dok većina (68%) nije promijenila svoje ponašanje. Zanimljivo je da ne postoje nikakve značajne razlike po dobi, spolu, obrazovanju ni regijama, što znači da su sve skupine u jednakoj mjeri promijenile ili, bolje rečeno, nisu promijenile svoje spolno ponašanje.

Izvor: Valicon, online anketa na nacionalno reprezentativnom uzorku n=838, 18-75, u razdoblju od 1. do 5. listopada 2020.