Dossier maske: Stručnjak objašnjava kako ispravno nositi i čuvati masku te koje su najčešće pogreške

Kako zapravo nositi maske? Objašnjava Bruno Cvetković, stručnjak iz Zavoda za javno zdravstvo " Dr. Andrija Štampar"

Bruno Cvetković, doktor znanosti iz zdravstvene ekologije, sanitarni inženjer zaposlen u Zavodu za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" u službi za epidemiologiju (odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju) nesumnjivo je pravi sugovornik za temu o svim finesama korištenja zaštitnih maskica s kakvima intenzivno živimo od trenutka kada je buknula epidemija koronavirusa.

Za čitatelje Net.hr-a prodiskutirali smo s njim mnoge nejasne situacije oko nabave, korištenja, pospremanja ili odlaganja maski.

Jednokratna papirnata ili višekratna platnena bijela?

Svi građani su primorani kupovati maske za sebe ili članove obitelji i mnogi se pitaju – je li bolje kupovati tzv. medicinske (ili one najsličnije njima) ili platnene bijele maske koje imaju istaknutu oznaku da se mogu prati na temperaturi od 90 stupnjeva?

CVETKOVIĆ: Jednokratne kirurške maskice bi se nakon korištenja tri do četiri sata trebale baciti, a ne – čuvati. Višekratne platnene maskice ljudi često tumače kao maskice koje mogu višekratno koristiti, kad god žele, skidati pa opet stavljati. Ali to nije točno. Nakon što je platnena maska nošena, također tri do četiri sata, mora se skinuti, pravilno odložiti – zatim oprati na visokoj temperaturi – i onda se tek može ponovno nositi. Višekratna je samo zbog toga što se može ponovno koristiti nakon pranja, a ne da se ista maska nosi višekratno unedogled, skida, nosi u džepovima, odlaže kojekud i onda ponovno stavi na lice.

Maska koja se skine s lica mora se odložiti u vrećicu, čistu vrećicu koja je samo za tu namjenu ili u nešto poput etuija za naočale – dakle, u kutijicu, spremnik koji se čisti. Masku se ne smije dirati, kada se skida, skida se tako da se uhvate vrpce kojima se pričvršćuje za uha, te je se odlaže u spremnik ili vrećicu i potom pere. Nikako se ne smije koristi maska bez pranja - unedogled. Ili tjedan dana, pa je prati preko vikenda ili sl.

Ako se jednokratna papirnata treba nakratko skinuti u ta tri-četiri sata, a osoba nema novu pri ruci, postupak je isti, odložiti je u vrećicu ili spremnik – pa je onda eventualno opet upotrijebiti.

Dakle, i tzv. kirurške maskice i platnene su ok, ako su kvalitetne i ako se pravilno koriste. Ključno je o kakvoj se kvaliteti tkanine ili izrade radi kod platnenih maskica. One su vrlo često jednoslojne, a kirurške maskice su ipak troslojne. No, mogu se naći i kvalitetne od tkanine, višeslojne, s certifikatima, kakve su primjerice već i ranije koristili neki sportaši, trkači. Te maskice pomažu i kod sprječavanja mnogih respiratornih zaraznih bolesti, pa i kod blažih onečišćenja zraka.

Jednokratne papirnate ili platnene šarene?

CVETKOVIĆ: Ako je maska platnena, važno je da je materijal što veće gustoće, ili ako je moguće, da su i one višeslojne. No i za bijele platnene i za šarene platnene važno je da se koriste samo jednom i nakon toga odlažu i peru. Osobe koje kupuju platnene isto tako moraju obratiti pažnju imaju li kakav certifikat, kakvu zaštitu nude.

Platnena bijela ili platnena šarena?

CVETKOVIĆ: Sve ovisi o kvaliteti tkanine ili izrade platnenih maskica. Naravno, ponekad ljude ponese želja da si kupe neku šarenu, "zabavnu" masku, ali i u tom slučaju bilo bi poželjno da pogledaju kvalitetu tkanine, da vode računa o tome da je višeslojna, a šarene su vrlo često jednoslojne. A što se tiče pranja, sve maske treba prati na visokoj temperaturi, od najmanje 90 stupnjeva, neovisno o tome hoće li boje i "medvjedići" ili neki drugi ukrasi na tkanini izdržati pranje ili će se – isprati.

Maske na licu, ali ispod nosa: Čest model nošenja u Hrvatskoj

CVETKOVIĆ: Uzalud se maska tako nosi. Kao da je nemate. Većina ljudi udiše na nos (osim ako osoba ima neku ozljedu ili devijaciju nosnog septuma) i s tako stavljenom maskom se uopće ne štiti. Ako kašljete i kišete, nešto malo ćete zaštititi druge, sebe sigurno ne.

Maska spuštena na bradi

Nakon nošenja maske, mnogi je samo spuste na bradu. Čak i poneki liječnici u TV nastupima. I svi se pitamo - hoće li tu istu masku vratiti opet gore...

CVETKOVIĆ: Vjerojatno će je vratiti. A to je pogrešno. Naravno, s obzirom na opseg posla u zdravstvu, ponekad je razumljivo, ali poželjno je masku nakon upotrebe skinuti i pravilno odložiti. Ako ste je nosili samo pola sata, spremite je pravilno i opet je stavite, ali pokušajte i to izbjeći. Masku nakon upotrebe, ako je jednokratna treba baciti, a ako je višekratna – oprati. Vidimo da ljudi po gradu hodaju s maskom tako "ispod brade", i pretpostavka je da će je ponovno rukom dizati na usta i nos. Masku treba primati samo za "gumice", vezice, i uvijek paziti da se ne dira dio maske koji ide na usta i nos, ali i ovaj vanjski dio. Treba je pri tome preklopiti tako da je ovaj dio koji ide na usta i nos zaštićen, te je pažljivo spremiti u vrećicu ili kutijicu – to je jedini donekle prihvatljiv način.

Maska obješena na jedno uho

Osoba koja je nosila masku mora, primjerice, popiti vode, pa ne skida masku posve nego je samo "otkači" s jedne strane. Je li pravilno takvu masku ponovno "zakačiti"?

CVETKOVIĆ: Ako se to učini u trenutku kada se pije ili jede, ako je vratite na način da dirate samo vezicu, to je prihvatljivo rješenje. Naravno, posve je pogrešno hodati po gradu s tako obješenom maskom, ili je onda vraćati tako da se uhvati cijela maska. Samo vezica i to je prihvatljivo. Naravno, u tom trenutku nećete biti zaštićeni, ali ako pijete ili jedete – ovo može proći.

Maska na podlaktici ili nadlaktici

CVETKOVIĆ: To je katastrofa. Kad ljudi peru ruke, uglavnom peru samo dlanove. S laktovima i podlakticama se naslanjamo kojekud, od naslonjača, na dalje. I ako se uzme čista maska i stavi tako za izlazak iz kuće, ta je maska ubrzo neupotrebljiva.

Maska na retrovizoru ili negdje drugdje u automobilu

CVETKOVIĆ: Ne. Naravno da ne. Ako se sami vozite u automobilu, ako održavate higijenu vozila, ako je odložite samo za vezice – nije takva tragedija. Ali nije poželjno. Izbjegavati.

Maska u torbici, u džepu na košulji...

CVETKOVIĆ: Nikada nemojte stavljati "golu" masku ni u torbicu, niti u džep. Uvijek vrećica za tu namjenu, pa onda u torbicu ili džep.

Ispravno nošenje maske

CVETKOVIĆ: U zatvorenim prostorima nositi maske gdje god je to moguće. Važno je da maska prekrije i nos i usta, a kod stavljanja je treba i stisnuti oko nosa. Ispravno nošena maska ne samo da će nas štiti od Covida-19, nego i od drugih zaraznih respiratornih bolesti. No, ključno je da ih nose svi, a ne samo neki. Posebno je važno da ih nose oni koji su zaraženi. U tom slučaju je zaštita do nekih 70 posto. Ako bi nosili maske svi, i to pravilno – širenje zaraze bi se smanjilo čak i do 95 ili 99 posto.

Potrošene maske u bolnicama se odlažu u infektivni otpad, a građani ih moraju odlagati u kontejner, u komunalni miješani otpad. Na žalost, već ih vidimo odbačene i po cestama… Također je važno naglasiti da je iznimno važna higijena ruku: prije svega treba dobro prati ruke, a potom ispravno koristiti dezinficijens. I naglašavam ponovno – dezinficijens nije zamjena za pranje ruku. Kao što ni činjenica da netko nosi zaštitne rukavice ne znači da je "siguran", zaštićen. Ne može se nositi zaštitne rukavice unedogled, dirati s njima lice, masku ili druge osobe. Isto tako, i njih treba dezinficirati.