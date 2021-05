Putovanje usred pandemije: Maske posvuda, (polu)prazni aerodromi, a tek u avionima ništa nije kao prije

Naš reporter opisao je svoj put od Zagreba do Stockholma i nazad

Godina u kojoj živimo i živjet ćemo još neka dva mjeseca donijela je svijetu velike promjene, i to uglavnom ne dobre. Stvari koje smo nekad uzimali zdravo za gotovo, danas su postale komplicirane, za neke bismo mogli reći čak i "egzotične”. Jedna od takvih stvari je i putovanje zrakoplovom, pogotovo u turističke svrhe. Brojni otkazani letovi, posebne mjere na aerodromima i u avionima, neizvjesnost, strah od zaraze – sve to odvraća brojne putnike namjernike od nekad omiljenog "sporta".

No, svijet ide dalje, ekonomija mora funkcionirati pa se u nekim situacijama putovati mora. U jeku jesenskog rasta broja novozaraženih u cijeloj Europi, odlučili smo vam donijeti ekskluzivne priče iz Švedske, zemlje koja je u borbi s koronavirusom krenula svojim putem i čije je model predmet proučavanja u cijelom svijetu.

No, do te Švedske trebalo je i doći i vratiti se, i to uz presjedanja – u Kopenhagenu, a na povratku i u Frankfurtu. A kako izgleda putovanje zrakoplovom u doba pandemije? Da više ništa nije kao prije vidi se već na zagrebačkom aerodromu. Ljudi je malo, na red za skeniranje prtljage dolazi se istog trena, a do izlaza na kojem je to jutro stajao avion za Kopenhagen bila je potrebna još tek pokoja minuta.

Nekad meni sa sendvičem, danas mikroboca vode

I dok su neki još ispijali jutarnju kavu u obližnjem kafiću, uslijedio je poziv za ukrcaj. Moglo bi se reći da je let Croatia Airlinesa prema danskoj prijestolnici toga jutra bio pun jer, prema epidemiološkim mjerama, od tri sjedala s lijeve i desne strane, ona u sredini se ne prodaju. Moguće je, dakle, sjediti do prozora ili do prolaza tako da su gotovo sva raspoloživa mjesta na letu bila popunjena.

Putnici u Zagrebu čekaju let za Kopenhagen. Većinom je riječ o ljudima koji rade na sjeveru Europe

Na ulazu u avion stjuardese dijele maramice za dezinfekciju ruku, a nošenje maske je obvezno, jednako kao i u zgradi zagrebačke zračne luke. Od nekadašnjeg jutarnjeg menija na kojem su bili sendvič, jogurt, desert i topli napitak po izboru preko paprenjaka i arancina, došli smo do bočice vode.

Zrakoplovne kompanije su naime, zbog pandemije, reducirale ili ukinule poslugu hrane i pića. Croatia Airlines putnicima još uvijek dijeli vodu, ali drugih stvari nema, čak niti prodaje parfema i ostalih "luksuznih sitnica" što je nekad u avionima bilo uobičajeno.

Ja sam Ana. Imam 17 godina. Otišla sam na more i vratila se – s koronom. Ovo je moja priča

Gotovo nitko ne ide u WC

Tijekom leta za Kopenhagen putnici su bili neobično mirni. Nije bilo nekad uobičajenih scena poput stalnog otkopčavanja pojasa, vađenja novčanika, šetnje do WC-a i natrag...Gotovo svi su cijelo vrijeme sjedili na svojim sjedalima s maskom na licu poštujući tako sve propisane mjere.

Po dolasku u Kopenhagen prolazi se granična kontrola na kojoj vas pitaju za razlog dolaska u Dansku. Aerodrom je poluprazan, tek nešto malo ljudi sjedi u kafićima ili čeka polijetanje na "gateovima". Neke trgovine su zatvorene, a nošenje maski, kao i u Zagrebu, je obvezno.

Zatvorene trgovine na polupraznom aerodromu u Kopenhagenu

'Zrak mijenjamo svake tri minute'

I let skandinavskog SAS-a, iz Kopenhagena za Stockholm, bio je popunjen onoliko koliko smije biti. Sjedenje u sredini također nije moguće, a kao i u Croatia Airlinesu, stjuardese na ulazu također dijele dezinfekcijske maramice. Posluge nema, kako objašnjavaju, obustavljena je zbog pandemije. Ne dobije se čak ni boca vode, a maske su, naravno, obvezne. Nakon polijetanja, pilot vas obavještava:

"Cijenjeni putnici, letite u jednom od naših najnovijih zrakoplova. Imamo nove filtre, zrak u avionu mijenja se svake tri minute."

Zgodna stvar u ovim vremenima, nadamo se da je i učinkovita.

Stockholm kao drugi svijet, ali...

Nakon sat vremena, zrakoplov stiže u Stockholm. Na aerodromu Arlanda odmah se vidi promjena. Ljudi je znatno više nego u Zagrebu i Kopenhagenu, a iako se plakatima poziva na njihovo nošenje, mnogi maske uopće ne nose. One u Švedskoj, naime, nisu obvezne jer državni epidemiolozi vjeruju da je distanca od dva metra sasvim dovoljna.

Bili smo u Švedskoj: Kako je nastao čuveni model borbe protiv korone kojeg obožavaju ili mrze

Iako je atmosfera na Arlandi uistinu nešto življa nego na drugim aerodromima u Europi, kriza vezana uz Covid ni Švedsku nije zaobišla. Ljudi gotovo da i ne putuju turistički tako da je od četiriju terminala, funkcionalan samo jedan, i to Terminal 5.

U Stockholmu nešto više ljudi, ali i tamo vlada 'novo normalno'

No, ni na njemu stvari nisu u potpunosti normalne već su u skladu s "novim normalnim". Kako se ne bi stvarale gužve, neki restorani i trgovine su zatvoreni pa je tako ponuda hrane ograničena uglavnom na burgere i tacose, a od nekoliko dućana otvoren je samo jedan.

Koliko je strah od Covida kod nekih uzeo maha dokazuje i scena na ulazu u jedan od WC-a. Sredovječni putnik u skupocjenom sakou nije htio, ulazeći u WC, rukom uhvatiti kvaku. Teškom je mukom rukav finog sakoa nekako razvukao do vrhova prstiju i tako otvorio vrata. Kasnije se ukrcao na let za Kopenhagen.

Brojni restorani na aerodromu Arlanda kod Stockholma zatvoreni su zbog pandemije

Upute i upozorenja umjesto hrane i pića

I na povratnom, SAS-ovom letu prema Frankfurtu opet obavijest kako se u avionu zrak mijenja svake tri minute te kako je posluga obustavljena zbog pandemije. Umjesto hrane i pića, stjuardese dijele list papira na kojem su upute za putnike koji ulaze u Njemačku.

Ističe se da svi koji dolaze iz rizičnih područja, moraju u 14-dnevnu izolaciju te da je moguće da će vas, dolazite li iz zona koje se smatraju "crvenima", besplatno testirati na koronavirus čak i ako to niste zatražili. Obvezno je i ostaviti adresu na kojoj ćete boraviti u Njemačkoj.

Sva ova pravila ne vrijede ako samo presjedate prema Zagrebu ili nekoj drugoj destinaciji. U tom slučaju prolazite kroz nekad prepune terminale, a danas prostore kojima je sasvim ugodno hodati jer gužve nema. Kao i u drugim zračnim lukama, i u onoj frankfurtskoj zatvorene su neke trgovine, restorani, kafići...Svuda su upozorenja na distancu i pranje ruku, a nošenje maski je obvezno.

Aerodrom u Frankfurtu na nekim je mjestima gotovo potpuno pust

'I opet taj Dash kasni'

Na večernjem letu za Zagreb skupio se popriličan broj putnika. Petak je navečer, veliki broj radnika iz europskih zemalja odlazi kući za vikend, neki idu u posjet obiteljima, neki se vraćaju sa službenog puta. Do zrakoplova Croatia Airlinesa vozi nas autobus jer te je večeri za Zagreb letio Dash, onaj mali avion s dva crna propelera.

Budući da Dash ima samo po dva sjedala s lijeve i desne strane, razmaka između putnika nema. Avion je pun, svi nose maske, a ako ih slučajno netko makne s nosa, odmah stiže stjuardesa koja putnika upozorava da masku stavi kako treba.

Nekoliko minuta uoči planiranog polijetanja – problemi. Nešto ne štima s dokumentacijom, Nijemci ne dopuštaju let za Zagreb. Putnici negoduju, a neki komentiraju kako se to "stalno događa". Nakon 45-minutnih peripetija, zrakoplov ipak polijeće.

Upozorenja o pravilnom pranju ruku na aerodromu u Frankfurtu

Uz bočicu vode, stjuardese dijele formular na kojemu je potrebno ostaviti svoje osobne podatke i kontakt broj telefona, za slučaj da se na letu dogodi širenje zaraze koronavirusom.

Po dolasku na zagrebački aerodrom ne prolaze se nikakve posebne procedure niti vas itko pita otkud stižete. Ispred zgrade Zračne luke "Franjo Tuđman" čekaju brojni taksisti, no čini se da ih je znatno više nego putnika zainteresiranih za vožnju.

I toga petka, nešto nakon 23 sata avantura putovanja usred pandemije bila je gotova. Promjena, kao što i sami vidite, ima, ali svijet ide dalje, putovati se može, a ponekad i mora. Ljudi su se, kao i na sve dosad, i na ove mjere brzo prilagodili. Izdržat ćemo, samo da ne potraje predugo.